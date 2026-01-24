Certificazione Isee i documenti si possono chiedere alle Poste

La certificazione ISEE può essere richiesta facilmente presso le Poste Italiane. Se sei titolare di un conto BancoPosta, un libretto di risparmio o una carta Postepay, puoi consultare e scaricare online la giacenza media e il saldo di tutti i tuoi prodotti, sia intestati che cointestati. Questa procedura semplifica l’accesso ai documenti necessari, garantendo praticità e rapidità nella gestione delle tue certificazioni.

Tutti i clienti del Gruppo Poste Italiane, titolari di un conto corrente BancoPosta, di un libretto di risparmio postale o di carte prepagate Postepay, possono accedere al sito di Poste e richiedere la giacenza media e il saldo di tutti i prodotti (intestati e cointestati) in un unico documento.

