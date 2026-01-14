Isee 2026 i clienti Poste possono richiedere online i documenti Ecco come

A Perugia e Terni, i clienti Poste Italiane possono richiedere online i documenti necessari per la presentazione dell’Isee 2026. Questa procedura semplifica l’accesso ai certificati, offrendo maggiore comodità e risparmio di tempo. Di seguito, le modalità per richiedere i documenti in modo rapido e sicuro direttamente dal proprio domicilio.

A Perugia e Terni i clienti di Poste Italiane possono richiedere online i documenti validi per presentare la domanda Isee 2026. I titolari di un conto corrente BancoPosta, di un libretto di risparmio postale o di carte prepagate Postepay, possono accedere al sito poste.it e richiedere la giacenza.

