La Corte di Cassazione ha recentemente riaperto il procedimento relativo alla privatizzazione della Centrale del Latte di Roma, avvenuta tra il 1996 e il 2000. La decisione si basa sulla valutazione che le quote di Parmalat coinvolte fossero possedute in buona fede. Si tratta di un importante aggiornamento in un procedimento avviato più di vent’anni fa, che potrebbe influenzare le future interpretazioni legali e commerciali del caso.

Un colpo di scena in un caso iniziato quasi trent’anni fa. È quello che riguarda la privatizzazione della Centrale del Latte di Roma, messa in atto tra il 1996 e il 1998, che ancora oggi tiene in vita un contenzioso tra Roma Capitale e Parmalat sulla proprietà del 75% delle azioni della storica azienda. L’ultimo capitolo è rappresentato dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 342212025, depositata il 3 dicembre scorso, che ha cassato parzialmente la decisione della Corte d’Appello di Roma e ha rinviato il giudizio ai giudici di secondo grado per un nuovo esame. La Suprema Corte ha accolto in parte il ricorso di Parmalat - assistita da Antonio Briguglio e Andrea Zoppini - censurando la motivazione con cui l’Appello aveva escluso la buona fede dell’azienda nel passaggio decisivo del 2005 dalla vecchia alla nuova gestione, aprendo così la strada a una possibile revisione dell’esito della causa. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Centrale del Latte di Roma, la Cassazione riapre il caso: le quote di Parmalat erano in «buonafede»

La Centrale del Latte di Roma vince il bando ministeriale per l’educazione alimentare nelle scuole di Lazio e AbruzzoLa Centrale del Latte di Roma ha vinto il bando ministeriale

Caso Vassallo, la Cassazione riapre il caso: non ci sono gravi indizi contro il colonnello CagnazzoLa Cassazione ha deciso di riaprire il caso Vassallo, escludendo gravi indizi contro il colonnello Cagnazzo.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Il Questore chiede la revoca delle licenze per Juliette e Centrale del Latte; Uova contaminate: Centrale del Latte tranquillizza i consumatori; Juliette e Centrale del Latte: Questore chiede revoca della licenza; Cambiamenti climatici: convegno il 22 gennaio alla ex Centrale del Latte di Vicenza.

Centrale del Latte di Roma, la Cassazione riapre il caso: le quote di Parmalat erano in «buonafede»L’ultimo capitolo è rappresentato dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 34221/2025, depositata il 3 dicembre scorso, che ha cassato parzialmente la decisione della Corte d’Appello di Roma e ha ... ilsole24ore.com

Il Questore chiede la revoca delle licenze per Juliette e Centrale del LatteRipetute violazioni delle norme di sicurezza e somministrazione di alcol a minorenni, disposte nuove sospensioni per entrambi i locali. Un ragazzo di 16 anni è stato trasportato in ospedale con un tas ... laprovinciacr.it

Centrale Latte Cesena - facebook.com facebook