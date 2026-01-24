Celik Juve i bianconeri pronti a tornare all’attacco per prenderlo a queste condizioni Tutte le novità

La Juventus sembra pronta a riattivare le trattative per Cedric Celik, valutando le condizioni più vantaggiose. La società bianconera monitora attentamente la situazione, con l’obiettivo di rafforzare la rosa in modo strategico e senza fretta. Restano da definire i dettagli dell’operazione, mentre gli approfondimenti continuano per trovare l’accordo migliore.

Celik Juve, la Vecchia Signora è pronta a tornare all’attacco per prenderlo a queste condizioni molto favorevoli. Vediamo insieme tutte le novità. La Juventus osserva con attenzione le evoluzioni del mercato dei parametri zero. Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Nicolò Schira sul suo profilo X, il club bianconero avrebbe manifestato un forte interesse per Zeki Celik della Roma. CALCIOMERCATO JUVE LIVE Il contratto che lega il calciatore turco alla società giallorossa scadrà il prossimo giugno e, al momento, non è stato raggiunto alcun accordo per il rinnovo. Questa situazione di stallo ha attirato le attenzioni della dirigenza torinese, pronta a rinforzare le corsie esterne senza esborso per il cartellino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

