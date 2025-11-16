Ultimissime Juve LIVE | bianconeri insidiati da Roma e Milan sul mercato le novità sulle condizioni di Vlahovic
Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Indice dei contenuti. Ultimissime Juve LIVE – 16 novembre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 15 novembre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 14 novembre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 13 novembre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 12 novembre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 11 novembre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 10 novembre 2025. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Argomenti simili trattati di recente
Juventus, le ultimissime notizie in tempo reale Tutte le novità della mattinata - facebook.com Vai su Facebook
#Juve, arbitri, Sinner e tennis: le ultimissime Vai su X
Juventus Women-Genoa 2-0: Girelli e Vangsgaard stendono il Genoa - Dopo la bella e convincente vittoria di Madrid contro l'Atletico torna in campo la Juventus Women di Max Canzi. Da ilbianconero.com
Juve Torino LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca - Juve Torino LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per l’11ª giornata di Serie A 2025/26 (inviato all’Allianz Stadium) – La Juve vuole continuare il suo momento posit ... Secondo juventusnews24.com
LIVE Atletico Madrid-Juventus 1-2, Champions League calcio femminile in DIRETTA: vittoria importantissima per le bianconere - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 32' Calcio d'angolo per l'Atletico, con Rosa chiusa da Carbonell. oasport.it scrive