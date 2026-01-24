Cavriago rende omaggio al generale Luigi Reverberi, figura storica della Divisione Tridentina. Attraverso il gioco da tavolo

Tra dadi, soldatini e strategie, grazie al gioco da tavolo " Bolt Action ", oggi Cavriago rivive l’eroismo degli alpini della Divisione Tridentina e del generale Luigi Reverberi, figlio di questa terra, che guidò i suoi uomini oltre l’accerchiamento russo. " Tridentina Avanti! " è un evento dedicato alla commemorazione della battaglia di Nikolajevka del 26 gennaio 1943, ed è il primo in programma in questi giorni. Dalle 14,30 alle 18,80 al Parco dello Sport, presso la sede del Gruppo Alpini, le miniature di "Bolt Action" diventeranno strumenti per raccontare Nikolajevka. L’evento, patrocinato dal Comune, è promosso da Ludicars insieme agli Alpini e alla giocolibreria Semola: "Attraverso la dimensione ludica, la storia diventa esperienza condivisa, favorisce la trasmissione della memoria e il coinvolgimento attivo dei più giovani - commenta il vicesindaco Matteo Franzoni - Il gioco, inteso come linguaggio culturale e ricreativo, rappresenta un mezzo efficace per stimolare interesse, dialogo e riflessione". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cavriago ricorda il generale Reverberi

