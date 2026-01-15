Da Cavriago al Maradona | la notte perfetta di Rinaldi

Il 14 gennaio 2026 segna un momento speciale per la famiglia Rinaldi, con l’esordio in Serie A di un loro figlio. Da Cavriago al Maradona, questa notte rappresenta un traguardo importante, celebrato con entusiasmo anche a Montecchio, vicino a Reggio Emilia. Un'occasione di orgoglio e di gioia condivisa, che rimarrà impressa nei ricordi di chi ha seguito con passione questa crescita.

Dalla prima partita da incubo con l’Under 17 del Parma alle parate decisive al debutto in Serie A. Il Parma ha trovato un nuovo portiere, con il sogno di Filippo che parte da Napoli. E domenica sfida l'amico Corvi per una maglia da titolare al Tardini Il 14 gennaio del 2026 è il giorno che rimarrà scolpito sui diari di bordo della famiglia Rinaldi. Pure a Montecchio, terra di mezzo più vicina a Reggio Emilia che a Parma, hanno fatto festa per l'esordio in Serie A di un figlio di quella terra. Se l'è scelto bene lo stadio in cui fare il primo passo verso il calcio che conta, Filippo. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

