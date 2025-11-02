Reggio Film Festival la protesta | Poca attenzione dal Comune Pronti a trasferirci a Cavriago

Dopo 24 edizioni, la prospettiva per il Reggio Film Festival è incerta. "Preferisco parlare di delusione. Sono amareggiato nel constatare che una manifestazione costruita con tanta passione, desiderio e amore per il territorio debba ogni anno affrontare grandi difficoltà per farsi davvero riconoscere e apprezzare dall’amministrazione comunale". Esordisce così Alessandro Scillitani, regista e direttore artistico del Festival, manifestazione che da quasi un quarto di secolo offre ai reggiani in modo gratuito proiezioni di cortometraggi di qualità provenienti da registi e film maker di tutto il mondo, con una sezione ‘family’ di cartoni animati che coinvolge scuole d’infanzia e nidi della città. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

