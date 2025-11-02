Reggio Film Festival la protesta | Poca attenzione dal Comune Pronti a trasferirci a Cavriago
Dopo 24 edizioni, la prospettiva per il Reggio Film Festival è incerta. "Preferisco parlare di delusione. Sono amareggiato nel constatare che una manifestazione costruita con tanta passione, desiderio e amore per il territorio debba ogni anno affrontare grandi difficoltà per farsi davvero riconoscere e apprezzare dall’amministrazione comunale". Esordisce così Alessandro Scillitani, regista e direttore artistico del Festival, manifestazione che da quasi un quarto di secolo offre ai reggiani in modo gratuito proiezioni di cortometraggi di qualità provenienti da registi e film maker di tutto il mondo, con una sezione ‘family’ di cartoni animati che coinvolge scuole d’infanzia e nidi della città. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Argomenti simili trattati di recente
Giulia Siviero sarà ospite del Reggio Film Festival nella tavola rotonda il filo delle donne che precede la WORLD PREMIERE de IL FILO PERDUTO. Il filo perduto. Quando le donne non avevano voce. Cinema Alcorso, Reggio Emilia martedì 4 novembre ore 2 - facebook.com Vai su Facebook
Reggio Film Festival, la protesta: "Poca attenzione dal Comune. Pronti a trasferirci a Cavriago" - La denuncia del regista Alessandro Scillitani, direttore della kermesse giunta alla 24ªedizione "Sono amareggiato, mancano sostegno e risorse. Scrive msn.com