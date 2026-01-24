Cavagna Orizzonte per Lecco | Il successo è solo dei lecchesi

La maggioranza di Lecco ha deciso di rivedere la propria posizione riguardo alla vicenda dei prati di Cavagna, come riportato in un comunicato stampa. Questa svolta apre nuovi scenari per il progetto Orizzonte, sostenuto dall’amministrazione comunale. Fino a ora, non sono state inviate comunicazioni ufficiali ai consiglieri, ma la decisione rappresenta un passo importante nel rapporto tra le parti coinvolte.

Appello per Lecco torna associazione, nasce il gruppo consiliare "Orizzonte per Lecco"Appello per Lecco torna alle sue radici, dando vita al nuovo gruppo consiliare

Elezioni Provincia di Lecco: Orizzonte per Lecco non parteciperà al votoIn vista delle elezioni provinciali di Lecco, Orizzonte per Lecco ha deciso di non partecipare al voto.

Prati di Cavagna, Fumagalli: Il successo è dei cittadini, non del ComuneSecondo Fumagalli il passo indietro su Cavagna non nasce dall’ascolto ma dalla pressione dei cittadini lecchesi ... lecconotizie.com

Lago di Como, migliaia di firme: Questo paradiso verde ha fatto la storia, salviamolo da case e palazziLa petizione per salvare Cavagna di Lecco supera le 3.600 firme. I candidati sindaci Fumagalli e Piazza chiedono stop al consumo di suolo e tutela dell'identità. comozero.it

