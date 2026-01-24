Casa e Cortile di Giulietta via libera definitivo al nuovo modello con ingresso dal Teatro Nuovo

Il Consiglio comunale di Verona ha approvato la delibera 1172025, con 22 voti favorevoli e 7 contrari. La decisione riguarda l’introduzione di un nuovo modello per Casa e Cortile di Giulietta, che prevede l’ingresso dal Teatro Nuovo. Questa modifica rappresenta un passo importante nel processo di rinnovamento e gestione della zona, rispettando le esigenze di sicurezza e fruibilità del luogo.

