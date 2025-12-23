Accordo per la Casa di Giulietta l' ingresso dal Teatro Nuovo diventa definitivo

Una svolta attesa da anni è diventata realtà. L’amministrazione Tommasi ha approvato la delibera che ridisegna completamente l’accesso e la fruizione della Casa e del Cortile di Giulietta, il sito più iconico e frequentato di Verona, per porre fine alle resse di turisti in Via Cappello e. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Leggi anche: L'ingresso a Casa di Giulietta torna dal Teatro Nuovo per le festività natalizie

Leggi anche: Verona, la casa di Giulietta diventa a pagamento: è polemica

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Casa di Giulietta, non c'è ancora accordo. Ultimi passi del percorso per formalizzare, con i proprietari, in modo definitivo l'accesso; Casa e cortile di Giulietta: patto pubblico-privato per il nuovo accesso attraverso Teatro Nuovo; Casa di Giulietta, l'entrata torna in piazzetta Navona con due varchi per le feste di Natale; Giulietta, doppio varco per l'ingresso straordinario da piazzetta Navona: dove si paga e dove no.

Casa e Cortile di Giulietta, trovato l’accordo: si entra dal Nuovo, doppio biglietto d’ingresso - Casa e Cortile di Giulietta, accordo definito "storico" tra comune di Verona e privati per il nuovo percorso e il nuovo ingresso. veronaoggi.it