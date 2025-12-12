L' ingresso a Casa di Giulietta torna dal Teatro Nuovo per le festività natalizie

Durante le festività natalizie, l’ingresso a Casa di Giulietta sarà nuovamente aperto al pubblico dal Teatro Nuovo, con nuove modalità di accesso temporanee. Il Comune di Verona ha adottato misure straordinarie per garantire la sicurezza dei visitatori e migliorare l’esperienza presso uno dei luoghi più iconici della città.

Il Comune di Verona cambia ancora le modalità di accesso alla Casa di Giulietta, introducendo misure straordinarie e temporanee pensate per garantire la sicurezza e migliorare la fruizione di uno dei luoghi simbolo della città.Per Palazzo Barbieri, la limitazione degli ingressi entrata in vigore. Veronasera.it Cortile di Giulietta, contrordine: dal 20 dicembre si entra dal teatro Nuovo - Dopo le polemiche, si cambia ancora: dal 20 dicembre l'ingresso al Cortile di Giulietta sarà attraverso il teatro Nuovo. veronaoggi.it

Verona, la casa di Giulietta cambia ingresso - Il Comune di Verona ha annunciato alcuni correttivi sull'ingresso al Cortile della Casa di Giulietta che da sabato scorso è a pagamento, con accesso limitato. gazzettadiparma.it

Casa di Giulietta, nuove modalità di accesso: dal 20 dicembre ingresso da piazzetta Navona - facebook.com facebook

