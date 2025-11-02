Torres - Carpi 0-1 | Il Carpi viaggia che è un piacere

Da Sassari il Carpi torna 'in continente' con tre punti d'oro. La squadra biancorossa vince al 'Sanna' contro la Torres, conquistando la quarta vittoria esterna su cinque complessive, terza per 0-1. Un ruolino esterno da big assoluta del girone. È quello della squadra di Cassani un successo. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Torres-Carpi 0-1: LE PAGELLE Grande grinta di Sala, Diakite va vicinissimo al gol, Musso inconcludente - facebook.com Vai su Facebook

#SerieC Ancora un pomeriggio nero per la #Torres: il #Carpi passa al Vanni Sanna con la rete di Cortesi - X Vai su X

Torres - Carpi 0-1 | Il Carpi viaggia che è un piacere - La squadra biancorossa vince al 'Sanna' contro la Torres, conquistando la quarta vittoria esterna su cinque complessive, terza per 0- Secondo modenatoday.it

Pazienza ne ha perse troppe: la Torres lo licenzia dopo la sconfitta con il Carpi, l’ennesima in casa. La squadra affidata a Marco Sanna - 0 contro il Carpi, l’ennesima allo stadio Vanni Sanna, la Torres comunica oggi, 2 novembre, “di aver sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra il tecnico ... Si legge su sassarinotizie.com

Torres-Carpi termina 0-1 - 1 l’incontro tra Torres e Carpi 51’ – Nuovo tentativo rossoblù, stavolta di Antonelli, ma il tiro è debole e per Sorzi è facile 49’ – Lunghi ci prova, ma il cross è t ... Riporta msn.com