Carpi -Livorno 2-0 | Carpi sogna con Stanzani e Cortesi
Era una partita assai insidiosa, quella che opponeva il Carpi al 'disperato' Livorno che affidava proprio alla serata del 'Cabassi' molti dei propositi di riscatto. I biancorossi non hanno fatto sconti, interpretando al meglio il match, facendolo proprio con un 2-0 che sta loro pure un po'. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
