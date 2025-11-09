Carpi -Livorno 2-0 | Carpi sogna con Stanzani e Cortesi

Era una partita assai insidiosa, quella che opponeva il Carpi al 'disperato' Livorno che affidava proprio alla serata del 'Cabassi' molti dei propositi di riscatto. I biancorossi non hanno fatto sconti, interpretando al meglio il match, facendolo proprio con un 2-0 che sta loro pure un po'. 🔗 Leggi su Modenatoday.it