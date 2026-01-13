Carnevale 2026 a Ronciglione | tradizione colori e tanto divertimento

Il Carnevale di Ronciglione 2026 si svolge dal 1 al 17 febbraio, offrendo un’occasione per scoprire tradizioni, colori e divertimento nel borgo. Durante le settimane di festa, si alternano sfilate di carri, parate, eventi per bambini e la storica carica dei Nasi Rossi, confermando il ruolo centrale di questa manifestazione nel calendario culturale locale. Un’occasione per vivere un momento di convivialità e tradizione in un ambiente autentico.

Dal 1 al 17 febbraio carri, colori e maschere danno vita al Carnevale di Ronciglione. Il cuore del borgo celebra lo storico evento con il corso di gala, parate ed eventi per bambini e tantissime altre iniziative, come la 126esima edizione della carica dei Nasi Rossi.

