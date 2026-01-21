Carnevale di Limatola 32esima edizione tra colori e tradizione

Il Carnevale di Limatola torna con la sua 32ª edizione, offrendo un fine settimana di eventi nelle frazioni di Biancano, Giardoni e Ave Gratia Plena. Tre giorni di carri allegorici, musica e gastronomia, che richiamano tradizione e convivialità. Un appuntamento che coinvolge la comunità e valorizza le radici culturali locali, proponendosi come occasione di incontro e festa per residenti e visitatori.

Il Carnevale di Limatola scalda i motori. La cittadina sannita è al lavoro per la 32esima edizione della rassegna promossa dalla locale Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Domenico Parisi, in collaborazione con “A battuglia nov”, il Gruppo Carristi, il Gruppo Carro gastronomico e la Protezione civile. Colori, festa ed entusiasmo animeranno tre date imperdibili: Domenica 8, Domenica 15 e Martedì 17 Febbraio. I protagonisti saranno i carri allegorici, i bottari e gli spettacoli di strada con quadriglia e laccio d’amore. Ad arricchire la festa anche musica e gastronomia, elementi che negli anni hanno contribuito a richiamare un pubblico numeroso e affezionato. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

