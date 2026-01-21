Il Carnevale di Limatola torna con la sua 32ª edizione, offrendo un fine settimana di eventi nelle frazioni di Biancano, Giardoni e Ave Gratia Plena. Tre giorni di carri allegorici, musica e gastronomia, che richiamano tradizione e convivialità. Un appuntamento che coinvolge la comunità e valorizza le radici culturali locali, proponendosi come occasione di incontro e festa per residenti e visitatori.

Il Carnevale di Limatola scalda i motori. La cittadina sannita è al lavoro per la 32esima edizione della rassegna promossa dalla locale Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Domenico Parisi, in collaborazione con “A battuglia nov”, il Gruppo Carristi, il Gruppo Carro gastronomico e la Protezione civile. Colori, festa ed entusiasmo animeranno tre date imperdibili: Domenica 8, Domenica 15 e Martedì 17 Febbraio. I protagonisti saranno i carri allegorici, i bottari e gli spettacoli di strada con quadriglia e laccio d’amore. Ad arricchire la festa anche musica e gastronomia, elementi che negli anni hanno contribuito a richiamare un pubblico numeroso e affezionato. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Carnevale di Limatola, 32esima edizione tra colori e tradizione

Carnevale 2026 a Ronciglione: tradizione, colori e tanto divertimentoIl Carnevale di Ronciglione 2026 si svolge dal 1 al 17 febbraio, offrendo un’occasione per scoprire tradizioni, colori e divertimento nel borgo.

Carnevale tra tradizione e futuro: "Social e progetto scuola ampliato"Il Carnevale di Santa Croce, giunto alla sua novantanovesima edizione, unisce tradizione e innovazione attraverso il progetto

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Carnevale di Limatola, 32esima edizione: tre giorni di festa e tradizioneIl Carnevale di Limatola scalda i motori. Work in progress nella cittadina sannita per la edizione numero 32 della rassegna promossa dalla locale Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Domenico ... tvsette.net

Limatola si prepara al Carnevale: tre giorni di festa per la 32ª edizioneTutto pronto a Limatola per l’edizione numero 32 dello storico Carnevale. La cittadina sannita scalda i motori per un evento che promette colori, musica e grande partecipazione, grazie al lavoro siner ... ntr24.tv

Girabimbi. Checco Zalone · Yo no trabajo. Carnevale in Campania: s4ve the date! Ti solleviamo il Blue Monday con questo colorato reel da studiare per i prossimi eventi imperdibili in Campania Provincia di Napoli Palma Campania – carri spettaco - facebook.com facebook