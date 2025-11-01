Ispezioni in un' azienda agricola a Pontinia sanzionato il titolare

I Carabinieri di Pontinia e il Nucleo Ispettorato del Lavoro di Latina hanno effettuato un accesso ispettivo in un’azienda impegnata nell’attività di allevamento di bovini da latte a Pontinia.Il titolare dell’azienda, un uomo di 30 anni del posto, è stato denunciato per i reati di mancata. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

