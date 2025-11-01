Ispezioni in un' azienda agricola a Pontinia sanzionato il titolare

Latinatoday.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I Carabinieri di Pontinia e il Nucleo Ispettorato del Lavoro di Latina hanno effettuato un accesso ispettivo in un’azienda impegnata nell’attività di allevamento di bovini da latte a Pontinia.Il titolare dell’azienda, un uomo di 30 anni del posto, è stato denunciato per i reati di mancata. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Agricoltura: 40 ispezioni nel Lazio. 16 le aziende irregolari - Sedici aziende irregolari e 4 provvedimenti di sospensione delle attività imprenditoriali per gravi violazioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, oltre per avere impiegato ... Riporta rainews.it

Animali maltrattati e rifiuti di ogni genere, sequestrata azienda agricola a Pontinia - Lo hanno scoperto militari del Nipaaf in collaborazione con il personale del Gruppo carabinieri Forestale di Latina e della ... Si legge su ilmessaggero.it

"Alt caporalato": ispezioni della task force nelle aziende agricole pontine - Nell'ambito del progetto dell'Ispettorato nazionale del lavoro sono scattati anche in provincia servizi specifici di contrasto al caporalato, con particolare riferimento al settore dell'agricoltura. Da ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Ispezioni Azienda Agricola Pontinia