Bergomi sui difetti dell’Inter | Ecco perché prende sempre gol nel finale 

Beppe Bergomi analizza i problemi dell’Inter, concentrandosi sui motivi per cui la squadra subisce spesso gol nel finale. Nel suo intervento, l’ex difensore offre un’analisi approfondita delle criticità che influenzano le prestazioni nerazzurre, evidenziando aspetti tattici e di tenuta mentale.

Inter News 24 Beppe Bergomi è tornato sulla gara con il Liverpool, parlando dei difetti dell'Inter. Ecco perché secondo lui prende sempre gol nel finale. Negli studi di Sky Sport, l'ex capitano dell' Inter e opinionista Giuseppe "Beppe" Bergomi ha offerto la sua analisi sul momento attraversato dai nerazzurri dopo la sconfitta casalinga in Champions League contro il Liverpool. Bergomi ha commentato la prestazione della squadra di Cristian Chivu, focalizzandosi sull'episodio controverso del rigore e sulla successiva reazione che i giocatori dovranno mostrare in campionato.