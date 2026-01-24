Caos al dormitorio | un ospite danneggia porte finestre e l’arredamento
Sabato 24 gennaio, al dormitorio “Casa San Giovanni” di Trento, si sono verificati momenti di tensione quando un ospite ha causato danni a porte, finestre e arredi. L’episodio ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine per gestire la situazione e garantire la sicurezza degli altri ospiti e dello staff. La struttura si sta attivando per riparare i danni e valutare eventuali interventi di supporto per il soggetto coinvolto.
Sono stati momenti caotici quelli di stamattina, sabato 24 gennaio, al dormitorio "Casa San Giovanni" di Trento dove uno degli ospiti, dopo aver trascorso la notte lì, ha improvvisamente dato in escandescenze danneggiando la porta d'ingresso, alcune finestre e parte dell'arredamento
