Caos al dormitorio | un ospite danneggia porte finestre e l’arredamento

Sabato 24 gennaio, al dormitorio “Casa San Giovanni” di Trento, si sono verificati momenti di tensione quando un ospite ha causato danni a porte, finestre e arredi. L’episodio ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine per gestire la situazione e garantire la sicurezza degli altri ospiti e dello staff. La struttura si sta attivando per riparare i danni e valutare eventuali interventi di supporto per il soggetto coinvolto.

