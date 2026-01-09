Egiziano fermato mentre spaccava porte e finestre | caos al dormitorio di via Borgovico a Como

Un uomo egiziano è stato fermato mentre danneggiava porte e finestre nel dormitorio di via Borgovico a Como. Intervenuti su richiesta del Numero unico di emergenza, le forze dell’ordine lo hanno individuato mentre svolgeva le attività di vandalismo. L’intervento si è svolto senza ulteriori complicazioni, portando alla temporanea interruzione delle attività nel centro.

Sono arrivati dopo una chiamata al Numero unico di emergenza, e lo hanno trovato ancora lì, in piena azione. È successo nella mattinata di ieri al dormitorio di via Borgovico, dove la polizia di Stato di Como ha denunciato a piede libero per danneggiamento un 24enne egiziano, senza fissa dimora e. 🔗 Leggi su Quicomo.it Leggi anche: Como, l’Istituto Borgovico rompe con il Calcio Como: “La dignità non è in vendita” Leggi anche: Como, incendio in un appartamento: ambulanze e vigili del fuoco in via Borgovico Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Per l'omicidio dell’egiziano trovato a Taleggio fermato dai carabinieri un artigiano tunisino di Verdellino. Tra i due rapporti di lavoro. Il delitto domenica mattina: il furgone Renault ripreso da varie telecamere lungo 40 km. - facebook.com facebook Un 53enne tunisino è stato fermato su disposizione del pm di Bergamo perché ritenuto responsabile della morte di Hassan Matrid, l'egiziano di 43 anni il cui cadavere è stato trovato la mattina del 5 gennaio ai margini della strada provinciale che porta a Taleg x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.