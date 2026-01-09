Egiziano fermato mentre spaccava porte e finestre | caos al dormitorio di via Borgovico a Como

Da quicomo.it 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo egiziano è stato fermato mentre danneggiava porte e finestre nel dormitorio di via Borgovico a Como. Intervenuti su richiesta del Numero unico di emergenza, le forze dell’ordine lo hanno individuato mentre svolgeva le attività di vandalismo. L’intervento si è svolto senza ulteriori complicazioni, portando alla temporanea interruzione delle attività nel centro.

Sono arrivati dopo una chiamata al Numero unico di emergenza, e lo hanno trovato ancora lì, in piena azione. È successo nella mattinata di ieri al dormitorio di via Borgovico, dove la polizia di Stato di Como ha denunciato a piede libero per danneggiamento un 24enne egiziano, senza fissa dimora e. 🔗 Leggi su Quicomo.itImmagine generica

Leggi anche: Como, l’Istituto Borgovico rompe con il Calcio Como: “La dignità non è in vendita”

Leggi anche: Como, incendio in un appartamento: ambulanze e vigili del fuoco in via Borgovico

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.