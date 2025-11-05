Aggressione neofascista al liceo Righi occupato i collettivi | Sono tornati hanno provato a forzare porte e finestre

"Sono tornati, hanno provato ad entrare forzando porte e finestre", dicono dal liceo Righi a Roma. Anche stasera, dopo l'aggressione di ieri, un gruppo neofascista starebbe provando a farsi largo nella scuola occupata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

News recenti che potrebbero piacerti

Si moltiplicano gli episodi di aggressione neofascista. Il ministro Piantedosi risponda alla nostra interrogazione. Lo scorso 25 ottobre 2025, il giornalista e scrittore Alessandro Sahebi e' stato aggredito a Roma, in via Merulana dinanzi al Teatro Brancaccio, da t - facebook.com Vai su Facebook

L’impunità neofascista in Italia: l’aggressione a Genova e il rito per il Duce a Predappio Ascolta qui la nuova puntata di 'Scanner' - X Vai su X

Roma, al liceo Righi occupato blitz fascista durante la notte: il video dell'assalto dei giovani al grido di "Duce, Duce!" - Momenti di tensione, nella serata di lunedì 3 novembre, al liceo Righi di Roma, dove è in corso un’occupazione studentesca. Secondo tg.la7.it

Lanci di bottiglie e cori sul Duce al liceo Righi di Roma occupato: è il secondo blitz fascista in due giorni. E il caso finisce in Parlamento – Il video - Il Pd ha deciso di presentare un’interrogazione al Senato sui fatti di ieri sera. Segnala open.online

Gruppo di neofascisti aggredisce studenti del Righi occupato: cori per il ‘Duce’ e lancio di oggetti - Un gruppo di quindici con volti coperti da caschi ha attaccato il liceo Righi di Roma occupato. fanpage.it scrive