Cammini giubilari Alfonsi | In un anno oltre 5mila partecipanti alla scoperta di Roma

Nel corso di un anno, il progetto Cammini giubilari ha coinvolto oltre 5.000 partecipanti alla scoperta di Roma. Lo rende noto Sabrina Alfonsi, assessora capitolina all’Agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti. La iniziativa, conclusa sabato 24 gennaio, ha rappresentato un percorso culturale e spirituale che ha interessato numerosi cittadini e visitatori, contribuendo a valorizzare il patrimonio storico e religioso della città.

In un anno di attività il progetto Cammini giubilari ha coinvolto oltre 5mila partecipanti. Il dato arriva dall'assessora capitolina all'Agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti, Sabrina Alfonsi: "Oggi (sabato 24 gennaio, ndr) si è concluso un viaggio iniziato un anno fa, quando durante la prima domenica ecologica del 2025, con l'avvio del progetto Cammini Giubilari. Grazie a 3 milioni di euro di fondi giubilari, abbiamo riqualificato e valorizzato la rete integrata dei cammini esistenti"

