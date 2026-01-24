Cammini giubilari Alfonsi | In un anno oltre 5mila partecipanti alla scoperta di Roma

Nel corso di un anno, il progetto Cammini giubilari ha coinvolto oltre 5.000 partecipanti alla scoperta di Roma. Lo rende noto Sabrina Alfonsi, assessora capitolina all’Agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti. La iniziativa, conclusa sabato 24 gennaio, ha rappresentato un percorso culturale e spirituale che ha interessato numerosi cittadini e visitatori, contribuendo a valorizzare il patrimonio storico e religioso della città.

In un anno di attività il progetto Cammini giubilari ha coinvolto oltre 5mila partecipanti. Il dato arriva dall’assessora capitolina all’Agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti, Sabrina Alfonsi: "Oggi (sabato 24 gennaio, ndr) si è concluso un viaggio iniziato un anno fa, quando durante la prima.🔗 Leggi su Romatoday.itImmagine generica

Giubileo. Alfonsi: in un anno oltre 5 mila partecipanti a progetto camminiIl progetto Cammini Giubilari, avviato durante la prima domenica ecologica del 2025, si è concluso dopo un anno di attività.

Giubileo. Alfonsi: in un anno oltre 5 mila partecipanti a progetto camminiSabrina Alfonsi annuncia la conclusione del progetto Cammini Giubilari, valorizzando il turismo lento a Roma. romadailynews.it

cammini giubilari alfonsi inCammini giubilari, Alfonsi In un anno 5000 partecipanti alla scoperta di RomaCosì Sabrina Alfonsi in occasione dell'evento di chiusura dell'iniziativa promossa dall' Assessorato all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti ... msn.com

