Giubileo Alfonsi | in un anno oltre 5 mila partecipanti a progetto cammini

Il progetto Cammini Giubilari, avviato durante la prima domenica ecologica del 2025, si è concluso dopo un anno di attività. Durante questo periodo, oltre 5.000 persone hanno partecipato alle iniziative proposte, promuovendo una maggiore consapevolezza sul valore dei percorsi spirituali e culturali. Un percorso che ha coinvolto la comunità e favorito la scoperta del territorio attraverso camminate e momenti di riflessione.

Oggi “si è concluso un viaggio iniziato un anno fa, quando durante la prima domenica ecologica del 2025 è stato avviato il progetto Cammini Giubilari”. Questa affermazione è stata rilasciata in una nota dall’assessora all’Agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti di Roma Capitale, Sabrina Alfonsi, in occasione dell’evento che ha segnato la chiusura dell’iniziativa promossa dall’Assessorato e dalla Città Metropolitana di Roma Capitale. Investimenti e Riqualificazione dei Cammini. “Con interventi di 3 milioni di fondi giubilari – aggiunge Alfonsi – l’Amministrazione capitolina ha riqualificato la rete integrata dei cammini esistenti, valorizzando le vie di ingresso nell’Urbe: la via Francigena del Nord, il Cammino di San Francesco e la via Francigena del Sud. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

