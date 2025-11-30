Oltre 5mila partecipanti per la Stramilano sottozero

Milanotoday.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oltre cinquemila persone hanno sfidato il freddo rigido di questa domenica mattina milanese (sotto lo zero) per correre la terza edizione della Stramilano sottozero, gara competitiva di dieci chilometri e non competitiva di 5 e 10 chilometri che si è corsa a Citylife e ha segnato in pratica il. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

