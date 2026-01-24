Cambiano i gruppi su Whatsapp | la grande novità per chi viene aggiunto dopo
Arrivano importanti aggiornamenti per i gruppi WhatsApp, in particolare per chi viene aggiunto in un secondo momento. La piattaforma introduce una nuova funzione, attualmente in fase di test, che mira a migliorare la gestione delle notifiche e la partecipazione ai gruppi. Questa novità rappresenta un passo verso un’esperienza più personalizzata e flessibile per gli utenti, garantendo maggiore controllo sulle conversazioni di gruppo.
I gruppi Whatsapp stanno per aggiornarsi con una nuova e attesa funzione, al momento disponibile solo per utenti selezionati nella fase di test. Ecco cosa cambierà per chi accede a un gruppo sulla diffusa applicazione di Meta.🔗 Leggi su Fanpage.it
