WhatsApp Beta lavora ancora ad una vecchia novità per i gruppi
Nelle scorse ore è stato dato il via al rilascio di una nuova versione beta di WhatsApp per Android: si tratta della versione 2.25.36.11 L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net
WhatsApp lavora su una nuova funzione: preparatevi alle foto in movimento - L'opzione, prevista nei prossimi aggiornamenti, è stata annunciata da WaBetaInfo, portale specializzato sull'app di messaggistica ... Da fanpage.it
WhatsApp lavora ad una nuova funzione per gli aggiornamenti di stato: più controllo sulle ricondivisioni - All'interno della versione Android della Beta di WhatsApp è stata riscontrata una nuova funzione che permette maggiore controllo sugli aggiornamenti di stato. Lo riporta multiplayer.it
WhatsApp lavora all'interoperabilità con Telegram - Meta potrebbe consentire presto l'utilizzo di WhatsApp per chattare anche con utenti di altre app di messaggistica, tra cui Telegram. Lo riporta ansa.it