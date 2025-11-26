WhatsApp permette a chiunque abbia il nostro numero di telefono di aggiungerti ai grupp i, proprio come accade con SMS ed e-mail. Per ridurre messaggi indesiderati, l’app ora mette a disposizione impostazioni precise per controllare chi può invitarci. Le opzioni predefinite sono impostate su «Tutti», ma si possono modificare in pochi passaggi dal telefono. Come cambia le impostazioni della privacy su Whatsapp. Le impostazioni sulla privacy su Whatsapp. Le modifiche sui gruppi possono essere effettuate solo dall’app mobile. Una volta impostate, vengono sincronizzate automaticamente su WhatsApp Web e Desktop. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - WhatsApp, ora si può scegliere chi può aggiungerci ai gruppi: come fare