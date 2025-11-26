WhatsApp ora si può scegliere chi può aggiungerci ai gruppi | come fare

Lettera43.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

WhatsApp permette a chiunque abbia il nostro numero di telefono di aggiungerti ai grupp i, proprio come accade con SMS ed e-mail. Per ridurre messaggi indesiderati, l’app ora mette a disposizione impostazioni precise per controllare chi può invitarci. Le opzioni predefinite sono impostate su «Tutti», ma si possono modificare in pochi passaggi dal telefono. Come cambia le impostazioni della privacy su Whatsapp. Le impostazioni sulla privacy su Whatsapp. Le modifiche sui gruppi possono essere effettuate solo dall’app mobile. Una volta impostate, vengono sincronizzate automaticamente su WhatsApp Web e Desktop. 🔗 Leggi su Lettera43.it

whatsapp ora si pu242 scegliere chi pu242 aggiungerci ai gruppi come fare

© Lettera43.it - WhatsApp, ora si può scegliere chi può aggiungerci ai gruppi: come fare

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

WhatsApp permette di scegliere un nome utente - Entro la fine di ottobre gli utenti europei potranno usare WhatsApp con un nome utente univoco e personalizzato senza condividere il ... Riporta repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Whatsapp Pu242 Scegliere Pu242