Calendario scolastico Pacifico Anief | Irrealistico tenere le scuole aperte d’estate Bisogna garantire il benessere di studenti e personale

Il calendario scolastico rappresenta un tema importante, ma la sua revisione deve basarsi su considerazioni concrete, come il cambiamento climatico e lo stato degli edifici scolastici. Secondo Pacifico di Anief, mantenere le scuole aperte d’estate è irrealistico e rischia di compromettere il benessere di studenti e personale. È fondamentale affrontare queste questioni con approcci realistici e mirati, favorendo condizioni adeguate per un’efficace attività didattica e il rispetto delle necessità di tutti.

La revisione del calendario scolastico è un tema necessario, ma deve essere affrontata partendo dal cambiamento climatico e dalle condizioni strutturali degli edifici scolastici, non dalle esigenze del turismo. A sostenerlo è Marcello Pacifico, presidente nazionale del sindacato Anief, intervenendo sulle recenti dichiarazioni della ministra del Turismo Daniela Santanchè. Durante il Forum internazionale del turismo di Milano, la ministra aveva affermato che il calendario scolastico italiano “non va bene” perché non consentirebbe alle famiglie di andare in vacanza in bassa stagione, proponendo un progressivo allineamento a quello degli altri Paesi europei e una maggiore frammentazione delle pause nel corso dell’anno.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Contratto scuola, Pacifico (Anief): “Docenti e ATA pagati 10.000 euro in meno rispetto agli altri dipendenti pubblici”. Richieste su burnout, buoni pasto e parità personale scolasticoIl presidente di ANIEF, Marcello Pacifico, ha evidenziato le disparità salariali tra docenti, ATA e altri dipendenti pubblici, con un gap di circa 10.

Serafini (Snals): “Il calendario scolastico si cambia solo tutelando didattica, studenti e personale”Il dibattito sulla revisione del calendario scolastico richiede attenzione e equilibrio.

