Calciomercato Napoli ufficiale l' acquisto di Giovane | ci sarà con la Juventus
Il Napoli ha ufficializzato l'acquisto di un giovane calciatore nel mercato di gennaio, segnando il primo intervento della sessione. La squadra lavora per integrare il nuovo elemento e considerarlo per la partita di domani contro la Juventus, in una sfida importante anche per l'ex Spalletti. La trattativa si è conclusa in tempi brevi, evidenziando l'urgenza di prepararsi al meglio per l'incontro.
Una corsa contro il tempo per poterlo convocare domani per la sfida alla Juventus dell'ex Spalletti. Il Napoli ha il suo primo colpo del mercato di gennaio. Giovane Santana do Nascimento. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Giovane Napoli, visite mediche per l’attaccante: ci sarà contro la Juventus? Ecco cosa filtra – VIDEOL’attaccante del Napoli ha svolto recenti visite mediche.
Giovane: tutto fatto con il Napoli: ci sarà domenica contro la Juve? Cosa filtra da Castel VolturnoSegnali provenienti da Castel Volturno indicano che il giovane giocatore, ormai vicino al passaggio al Napoli, sarà probabilmente disponibile per la partita di domenica contro la Juventus.
Nella CARRIERA di FC 26 si potranno SBLOCCARE NUOVE DIVISE per le squadre
Argomenti discussi: Napoli-Giovane, fissata la data delle visite mediche; Calciomercato Napoli, arriva Giovane dal Verona: le altre mosse degli azzurri; Calciomercato Napoli, tutte le ultime notizie sulle trattative degli azzurri | DIRETTA; Napoli, ufficiale il prestito di Lucca: l'attaccante presentato dal Nottingham Forest.
Calciomercato Napoli, ufficiale l'acquisto di Giovane: ci sarà con la JuventusUna corsa contro il tempo per poterlo convocare domani per la sfida alla Juventus dell'ex Spalletti. Il Napoli ha il suo primo colpo del mercato di gennaio. Giovane Santana do ... ilmattino.it
Calciomercato live: En-Nesyri ad un passo dalla Juventus, Lang ufficiale al Galatasaray, Giovane è arrivato a NapoliCalciomercato live, le trattative di oggi sabato 24 gennaio 2026.Roma, ufficiale Venturino. Si allontana Dragusin. Napoli, ufficiale Lang al galatasaray e Lucca al Nottingham Forest. leggo.it
Ancora #Napoli contro #Juventus in sede di mercato! #Calciomercato #SerieA - facebook.com facebook
Calciomercato Napoli, fatta per #Giovane: nelle prossime ore le visite mediche #SkySport #SkyCalciomercato x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.