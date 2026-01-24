Calciomercato Napoli ufficiale l' acquisto di Giovane | ci sarà con la Juventus

Il Napoli ha ufficializzato l'acquisto di un giovane calciatore nel mercato di gennaio, segnando il primo intervento della sessione. La squadra lavora per integrare il nuovo elemento e considerarlo per la partita di domani contro la Juventus, in una sfida importante anche per l'ex Spalletti. La trattativa si è conclusa in tempi brevi, evidenziando l'urgenza di prepararsi al meglio per l'incontro.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.