Il calciomercato del Milan si conclude con la conferma del rinnovo di Maignan. Secondo fonti affidabili come Fabrizio Romano e Matteo Moretto, il portiere francese prolungherà il suo contratto con i rossoneri fino al 2031. In questo articolo, analizzeremo i dettagli dell’accordo e i retroscena di questa operazione di mercato, offrendo un quadro chiaro e preciso sulla situazione.

Ormai è tutto fatto. Secondo quanto riferito dai noti esperti di mercato Fabrizio Romano e Matteo Moretto, Mike Maignan rinnoverà con il Milan: accordo fino al giugno del 2031 a 5 milioni più due di Bonus. Dopo mesi e mesi di incertezza, con il suo contratto in scadenza a giugno 2026, il portiere francese e il club rossonero sono riusciti a trovare una giusta quadra che riuscisse a mettere d'accordo ambo le parti. A parlarne molto specificatamente è stato Matteo Moretto nell'ultimo video caricato sul canale YouTube di Romano. Ecco, di seguito, tute le sue dichiarazioni in merito: "Mike Maignan rinnoverà con il Milan fino al 2031 e diventerà uno dei calciatori più pagati della rosa del Milan: stipendio di 5 milioni di euro netti l'anno più 2 di bonus, ovvero all'incirca lo stesso stipendio di Rafa Leao. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, fatta per Maignan! Moretto: “Rinnoverà fino al 2031 a…”

