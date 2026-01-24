Calciomercato Milan acquisti cessioni rumors | LIVE

È iniziata ufficialmente la finestra del calciomercato invernale 2026. Il Milan lavora per rafforzare la rosa e rispondere alle esigenze di mister Allegri, valutando acquisti, cessioni e rumors in tempo reale. Segui tutte le novità sul mercato rossonero, con aggiornamenti costanti sulle mosse della società e le opportunità per migliorare la squadra nel corso di questa sessione di mercato.

Calciomercato, è iniziata ufficialmente venerdì 2 gennaio 2026 la sessione invernale di mercato, che durerà fino al prossimo 3 febbraio: il Milan, che è guidato in panchina da Massimiliano Allegri, vuole essere protagonista cercando i giusti tasselli per puntellare la rosa con il lavoro di Igli Tare e della dirigenza rossonera. Il Diavolo cerca di tornare tra le prime quattro in Serie A e i colpi di mercato invernali potrebbero essere determinanti. Ricordiamo la scorsa stagione in cui il Diavolo rivoluzionò la rosa: Kyle Walker (arrivato in prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro dal Manchester City) Santiago Giménez (preso a titolo definitivo per 35 milioni di euro, bonus inclusi, dal Feyenoord).

Calciomercato Milan: acquisti, cessioni e obiettivi. Il borsino del 17 gennaio
Si riporta di seguito il borsino completo del calciomercato del Milan, per gennaio 2026, con gli acquisti e cessioni ufficiali: ACQUISTI Niclas Fullkrug (attaccante - West Ham)

Le notizie di calciomercato del 21 gennaio 2026: Mateta si allontana dalla Juventus
Le notizie di calciomercato del 21 gennaio 2026. Le news di calciomercato 21 gennaio 2026 e le trattative di giornata con acquisti, cessioni e trasferimenti per Milan, Inter, Juve, Roma, Napoli

MILAN, SORPRESA RANIERI! ALLEGRI CHIAMA L'USATO SICURO: IL DIFENSORE IN ROTTURA CON LA VIOLA È IL NUOVO OBIETTIVO LAST MINUTE!

Calciomercato, clamorosa opzione Ranieri per la difesa del Milan

