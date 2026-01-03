Calciomercato Milan acquisti cessioni rumors | LIVE

La sessione invernale del calciomercato 2026 è ufficialmente aperta. Il Milan si prepara a rafforzare la rosa con acquisti e cessioni, in un percorso volto a supportare la squadra di Massimiliano Allegri. Segui tutte le novità, i rumors e le ufficialità in tempo reale, per rimanere aggiornato sulle mosse dei rossoneri durante questa finestra di mercato.

È iniziata ufficialmente la finestra del calciomercato invernale 2026: il Milan vuole puntellare la rosa per Massimiliano Allegri. Calciomercato Milan 2025-26: acquisti e cessioni dei rossoneri; Il mercato del Milan tra nuovi arrivi, cessioni in bilico e un rinnovo; Calciomercato Serie A 2025/2026: acquisti e cessioni del mercato invernale, trasferimenti ufficiali e probabili formazioni tipo; Il tabellone del mercato invernale della Serie A 2025-2026.

Il mercato del Milan tra nuovi arrivi, cessioni in bilico e un rinnovo - L’arrivo di Fullkrug apre scenari nuovi in attacco, mentre il futuro di Nkunku resta incerto nonostante la doppietta col Verona. sport.sky.it

Calciomercato 2026, quando inizia e quando finisce la sessione invernale - Le operazioni per modificare la rosa delle squadre iniziano oggi, 2 gennaio, e proseguiranno per un mese fino al 2 febbraio. tg24.sky.it

Voci di CONTATTI LAZIO-MILAN. A gennaio ACQUISTI, NON CESSIONI. Leao si. Pavlovic ni. Nkunku no

#Calciomercato @acmilan, svolta per il rinnovo di @mmseize: il portiere orientato ad accettare l'ultima proposta - #Mercato #ACMilan #Milan #SempreMilan #Maignan x.com

«NKUNKU-ŠKRINIAR SOLO FANTASIA! IL FENERBAHÇE BLINDA LO SLOVACCO: "È INTOCCABILE"» #Skriniar #Nkunku #Milan #Fenerbahce #Calciomercato #FabrizioRomano - facebook.com facebook

