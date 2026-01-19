La Juventus è alla ricerca di un nuovo attaccante per rinforzare il reparto offensivo, con l’obiettivo di trovare un’alternativa a Jonathan David e di sostituire Dusan Vlahovic, in partenza a fine stagione. Per Mateta si valutano circa 40 milioni di euro, mentre tra i nomi sul tavolo si fa strada anche En-Nesyri. La trattativa si presenta complessa, e la società monitora attentamente le opzioni disponibili sul mercato.

Torino, 19 gennaio 2026 – La Juve cerca un centravanti, ma la ricerca si fa difficile. L’esigenza è duplice, avere una alternativa a Jonathan David e sostituire a giugno il partente Dusan Vlahovic. Sono le urgenze di gennaio, sempre molto pressanti. La Vecchia Signora ha bisogno di intervenire, soprattutto per dare una quota gol più ampia alla produzione offensiva, anche a Cagliari dominio nel gioco ma poca concretezza, poi servirà lavorare in anticipo sulla situazione di Dusan Vlahovic, promesso sposo al Milan. Il serbo non solo è infortunato, sarà probabilmente a piena forma solo a marzo, ma anche in scadenza di contratto a giugno e sullo sfondo si staglia il passaggio estivo a Milanello, motivo per il quale la Juventus non può restare mani in mano. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Juve, per Mateta servono 40 milioni. Spunta En-Nesyri

Ultimissime Juve LIVE: le alternative a Mateta e il punto sull’affare En-Nesyri

Aggiornamenti in tempo reale sulla Juventus: focus sulle alternative a Mateta e sullo stato dell’affare En-Nesyri. La nostra cronaca quotidiana offre le ultime notizie, analisi e approfondimenti sulle attività e le strategie della società bianconera, mantenendo i lettori informati sulle principali novità della giornata.

Mateta, la Juve insiste: ma c'è il nodo commissioni agenti. En-Nesyri l'alternativa

La Juventus continua a seguire Mateta, con trattative in corso con il Crystal Palace, valutate intorno ai 33 milioni di euro, tra prestito e riscatto obbligatorio legato alla partecipazione europea. Tuttavia, il club affronta ancora il nodo delle commissioni agenti. En-Nesyri rimane un’alternativa, offrendo opzioni diverse per rafforzare l’attacco in vista della nuova stagione.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Juve, per Mateta servono 40 milioni. Spunta En-Nesyri - La Juventus a caccia di un attaccante, si complica la pista Mateta: servono 40 milioni a titolo definitivo. sport.quotidiano.net