Mateta spunta anche l' Aston Villa La Juve vira su En-Nesyri

Nel consueto approfondimento di Super Blitz, il nostro programma quotidiano dedicato alle ultime novità di calciomercato, analizzamo le trattative in corso per l’attacco della Juventus. Oggi si discute tra Mateta e En-Nesyri come possibili rinforzi, con anche l’interessamento dell’Aston Villa. Matteo Nava e Marco Guidi forniscono aggiornamenti e dettagli sulle strategie dei club in vista delle prossime finestre di mercato.

Nell'appuntamento odierno di Super Blitz, il nostro format quotidiano dedicato alle ultime notizie di calciomercato, Matteo Nava e Marco Guidi fanno il punto sulle trattative che riguardano il possibile attaccante del futuro della Juventus: sarà Mateta o En-Nesyri?. Juve, per Mateta servono 40 milioni. Spunta En-Nesyri. La Juventus è alla ricerca di un nuovo attaccante per rinforzare il reparto offensivo, con l'obiettivo di trovare un'alternativa a Jonathan David e di sostituire Dusan Vlahovic, in partenza a fine stagione. Le ultime notizie dal calciomercato di oggi, 20 gennaio 2026, offrono aggiornamenti sulle principali trattative delle squadre di Serie A. L'attaccante francese resta l'obiettivo numero uno del club bianconero. La Juventus a caccia di un attaccante, si complica la pista Mateta: servono 40 milioni a titolo definitivo. No del Crystal Palace al prestito con riscatto proposto da Torino. Spunta il piano B, è En-Nesyri. La sessione di mercato della Juve potrebbe prendere una piega inattesa. Spunta l'idea Jean-Philippe Mateta: secondo La Gazzetta dello Sport, si sta preparando una proposta: prestito oneroso con obbligo di riscatto condizionato. Totale di circa 30 milioni.

