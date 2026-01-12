Calciomercato Inter prima offerta per Mlacic | per Romano il problema è…

L’Inter ha presentato la prima offerta per Mlacic, un giovane talento che interessa al club. Secondo Romano, il vero ostacolo potrebbe essere rappresentato da aspetti legati alla trattativa o alla valutazione del giocatore. L’attenzione della società nerazzurra rimane alta sul mercato dei giovani, con l’obiettivo di rafforzare la squadra per il futuro. La situazione è in evoluzione e richiede ancora approfondimenti.

Calciomercato Inter. L’ Inter continua a muoversi con decisione sul mercato dei giovani talenti e guarda con grande attenzione al futuro. In queste ore i nerazzurri hanno accelerato per Mladen Mlacic, difensore croato classe 2007 dell’ Hajduk Spalato, già protagonista di una stagione importante nonostante la giovane età. Il profilo è seguito da tempo e ora l’interesse è diventato concreto. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’ Inter ha presentato una prima offerta ufficiale al club croato per avviare la trattativa. Mlacic ha già collezionato 18 presenze complessive in stagione, dimostrando personalità e continuità, qualità che hanno convinto la dirigenza nerazzurra a fare un passo avanti deciso nei confronti dell’ Hajduk. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

