Trovato cadavere in avanzato stato di decomposizione in un campo a Vinci | si indaga per omicidio

La procura di Firenze ha aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti dopo il ritrovamento di un cadavere in avanzato stato di decomposizione in un campo di Vinci. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Contenuti che potrebbero interessarti

+ Cosa sappiamo del cadavere trovato a Vinci poche ore fa + - facebook.com Vai su Facebook

Trovato cadavere in avanzato stato di decomposizione - Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che hanno recuperato il corpo, le cui condizioni rendono difficile stabilire l’identità della persona e persino il genere ... Si legge su zoom24.it

Trovato il cadavere di un uomo. La scoperta-choc di un passante: "Potrebbe essere morto un mese fa" - Un giallo che lascia nell’Empolese Valdelsa tanti interrogativi aperti, mentre la comunità cerca di ... msn.com scrive

Trovato cadavere in avanzato stato di decomposizione in provincia di Foggia - Giallo a Zapponeta, nel Foggiano, dove nei pressi del torrente Carapelle è stato trovato il cadavere di una persona in avanzato stato di decomposizione. Segnala msn.com