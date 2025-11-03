Orrore a Vinci trovato cadavere in avanzato stato di decomposizione | si indaga per omicidio

ABBONATI A DAYITALIANEWS Aperto fascicolo dalla Procura di Firenze. La Procura di Firenze ha avviato un’indagine per omicidio colposo a carico di ignoti dopo il ritrovamento di un corpo in avanzato stato di decomposizione in un campo situato nella località di Sovigliana, nel comune di Vinci (Firenze). Il pubblico ministero Sandro Cutrignelli ha disposto l’esecuzione dell’ autopsia, che verrà effettuata nelle prossime ore presso l’ Istituto di medicina legale di Firenze, al fine di chiarire le cause del decesso. Identità ancora sconosciuta. L’uomo non aveva documenti e, al momento, non risultano denunce di scomparsa nella zona. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Orrore a Vinci, trovato cadavere in avanzato stato di decomposizione: si indaga per omicidio

