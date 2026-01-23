Bonus sociali acqua luce gas e rifiuti la soglia ISEE sale a 9.796 Delibera ARERA

La soglia ISEE per i bonus sociali relativi a acqua, luce, gas e rifiuti è stata aggiornata a 9.796 euro, secondo la recente delibera dell'ARERA. Questa modifica permette a un maggior numero di famiglie di usufruire di agevolazioni sulle utenze essenziali. È importante verificare i requisiti e le modalità di richiesta per accedere ai benefici previsti dalla normativa aggiornata.

La soglia ISEE per accedere ai bonus sociali per energia elettrica, gas, acqua e rifiuti è passata da 9.530 euro a 9.796 euro dal 1° gennaio 2026. L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ha comunicato l’aggiornamento con la delibera 22026Rcom pubblicata sul portale istituzionale. La soglia riservata ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico resta invariata a 20.000 euro. L’adeguamento riguarda tutte le famiglie in disagio economico che hanno diritto alle agevolazioni tariffarie previste dalla normativa vigente. Il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 29 dicembre 2016 prevede l’adeguamento annuale della soglia ISEE in base all’andamento medio degli ultimi tre anni dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

