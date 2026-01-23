Bonus sociali | Arera alza a 9.796 euro la soglia Isee per acqua luce gas e rifiuti

L’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (Arera) ha stabilito che la soglia ISEE per i bonus sociali su acqua, luce, gas e rifiuti è stata aumentata a 9.796 euro. Questi sconti vengono applicati automaticamente in bolletta e la loro entità varia in base al servizio. La misura mira a sostenere le famiglie in difficoltà economica, garantendo un accesso più ampio alle agevolazioni.

