Cocaina marijuana e crack e soldi | blitz dei carabinieri In manette 2 donne

I carabinieri della Stazione di Santa Maria a Vico hanno tratto in arresto due giovani donne, di 21 e 25 anni, rispettivamente residenti in provincia di Caserta e Napoli, nel tardo pomeriggio di ieri, 18 novembre 2025, durante un controllo stradale.Il fermo è avvenuto nell’ambito di un servizio. 🔗 Leggi su Casertanews.it

