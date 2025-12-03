Tragedia improvvisa bimbo di un anno morto nel sonno al nido | vani i disperati tentativi di rianimarlo
Un’ombra di morte improvvisa cala inspiegabilmente su un asilo e un pomeriggio come tanti. Una terribile tragedia ha colpito la comunità di Parma, dove un bambino di circa un anno è morto in circostanze ancora da chiarire all’interno del nido comunale “ Brucoverde “. La drammatica vicenda, che ha scatenato lo choc e il dolore di tutti, si è consumata imprevedibilmente durante il consueto momento del riposo dei piccoli. Lutto improvviso e choc a Parma: bimbo di un anno morto in un asilo nido. Secondo le prime ricostruzioni, il piccolo avrebbe avuto un improvviso arresto cardiocircolatorio mentre dormiva. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
