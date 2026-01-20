Neonato morto nel lettone | dall’autopsia la verità su Bladen Soffocamento fatale
L’autopsia sul caso di Bladen, il neonato deceduto nel lettone a Verderio, ha confermato che la causa della morte è stata un soffocamento accidentale. Secondo le risultanze, la mamma Alice non avrebbe intenzionalmente provocato il tragico evento. La vicenda evidenzia l’importanza di attenzione e precauzioni nella gestione dei neonati durante il riposo.
Verderio (Lecco) – Il piccolo Bladen è morto soffocat o. A soffocarlo è stata mamma Alice. Non l’ha fatto apposta. È stato un incidente: mamma e neonato dormivano insieme nel lettone e lei lo ha schiacciato senza nemmeno accorgersene. In attesa del responso dell’ autopsia, che oggi permetterà di stabilire ora, causa e modalità della morte del piccolo Bladen, il neonato di un mese e mezzo che sabato mattina è stato trovato privo di vita nel lettone di mamma Alice e papà Dinesh, due operai di 31 e 37 anni di Verderio, prende sempre più corpo, fino a diventare quasi una certezza, la tesi che il bimbo sia morto appunto soffocato a causa della mamma. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
