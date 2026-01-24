bigonzetti rilegge lo schiaccianoci

La MM Contemporary Dance Company, diretta da Michele Merola, presenta al Teatro Municipale Valli una nuova interpretazione di

La MM Contemporary Dance Company, diretta da Michele Merola, porta al Teatro Municipale Valli una nuova visione coreografica de " Lo Schiaccianoci ": in scena stasera alle 20,30 e domani alle 16. Il coreografo Mauro Bigonzetti, già direttore di Aterballetto e del Corpo di Ballo del Teatro alla Scala, rilegge in chiave contemporanea l’intramontabile fiaba de" Lo Schiaccianoci ", sulla celebre partitura di Pëtr Il’ic Cajkovskij. A dare corpo al racconto coreografico è la pluripremiata MM Contemporary Dance Company, realtà reggiana di eccellenza nel panorama italiano, diretta da Michele Merola. Coreografo dalla lunga carriera internazionale e non nuovo alla rilettura dei grandi classici, Bigonzetti affronta " Lo Schiaccianoci " senza stravolgerne l’impianto narrativo, ma rinnovandolo attraverso un linguaggio coreografico completamente nuovo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Mauro Bigonzetti: "Ho spettinato un po’ lo ’Schiaccianoci’"Mauro Bigonzetti, noto coreografo italiano e ex direttore artistico di Aterballetto, commenta il suo nuovo lavoro affermando di aver “spettinato” lo ’Schiaccianoci’.

