Lo Schiaccianoci in scena a Modena con la nuova coreografia di Mauro Bigonzetti
Domenica 18 gennaio 2026 alle 17.30, il Teatro Comunale di Modena ospiterà l’anteprima italiana di
Va in scena domenica 18 gennaio 2026 alle 17.30, in prima italiana per la stagione Modena Danza al Teatro comunale di Modena, Lo schiaccianoci, classico titolo su musica di Pëtr Il’i??ajkovskij nella nuova veste coreografica firmata da Mauro Bigonzetti per la MM Contemporary Dance Company.Lo. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Leggi anche: Un classico di Natale, 'Lo Schiaccianoci' arriva al Teatro Nuovo con la coreografia di Luciano Cannito
Leggi anche: “Lo Schiaccianoci insegna a mantenere uno sguardo magico sul mondo. Amici? Mi è servito molto, come tutte le altre esperienze professionali. Sogno una mia coreografia alla Scala”: così Oliviero Bifulco
Lo Schiaccianoci di Mauro Bigonzetti debutta in Italia a Modena e a Reggio Emilia - DHN - Rivista di danza online.
Lo Schiaccianoci di Ciajkovskij in scena per Natale - Arriva Natale e come di consueto Lo Schiaccianoci ritorna il balletto più rappresentato al mondo durante questo periodo, un capolavoro intramontabile che continua a incantare generazioni di spettatori ... ansa.it
Al teatro di Alba va in scena “Lo Schiaccianoci” tra Art Déco e magia fiabesca - Il Balletto di Milano ha inaugurato la stagione delle festività con una nuova, raffinata produzione de “Lo Schiaccianoci”, titolo tra i più amati dal pubblico internazionale. targatocn.it
"Lo Schiaccianoci": art déco e magia fiabesca al Teatro Municipale di Casale Monferrato - Venerdì 9 gennaio 2026, alle ore 20:30, lo spettacolo portato in scena in una nuova, raffinata, produzione, del Balletto di Milano ... casalenews.it
? Lo Schiaccianoci del Balletto di Milano al TG1 nazionale.
Il teatro giovani parrocchia porta in scena lo Schiaccianoci: quando l'arte svela la bellezza. Dietro le quinte, tra ansie e risate, emerge una verità rivoluzionaria: soltanto l'Amore riesce a generare autentica meraviglia Segui il link per approfondire https:// facebook
Al teatro di Alba va in scena “Lo Schiaccianoci” tra Art Déco e magia fiabesca x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.