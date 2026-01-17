Mauro Bigonzetti, noto coreografo italiano e ex direttore artistico di Aterballetto, commenta il suo nuovo lavoro affermando di aver “spettinato” lo ’Schiaccianoci’. Con una lunga esperienza nel panorama della danza, Bigonzetti porta il suo stile personale in questa reinterpretazione, offrendo una prospettiva originale su un classico natalizio. La sua voce si inserisce nel contesto di una ricerca artistica volta a rinnovare i capolavori del balletto tradizionale.

"Abbiamo spettinato lo Schiaccianoci", esordisce Mauro Bigonzetti, fra i più ammirati coreografi italiani, già direttore artistico di Aterballetto. Non è la prima volta che affronta un grande classico del balletto: aveva già coreografato la ’Cenerentola’ di Prokofiev con Roberto Bolle e Polina Semionova al teatro alla Scala di Milano, ’Romeo e Giulietta’ dello stesso compositore, o anche la ’Coppelia’ di Léo Delibes, "ma non mi ero mai addentrato nel balletto storico ottocentesco che pure ho sempre amato ed è certamente parte del mio background anche di danzatore – racconta –. ‘Lo Schiaccianoci’ è l’icona della storia del balletto e, sì, ci vuole un po’ di coraggio per rileggere questa partitura straordinaria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Mauro Bigonzetti: "Ho spettinato un po’ lo ’Schiaccianoci’"

Leggi anche: “Lo Schiaccianoci”, in scena a Modena con la nuova coreografia di Mauro Bigonzetti

Leggi anche: «Oggi è un po’ difficile per me, meglio che lo dica subito. Ho un problema alla mia maculopatia. Finita Domenica In vado a fare l’intervento»

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Mauro Bigonzetti: Ho spettinato un po’ lo ’Schiaccianoci’.

Mauro Bigonzetti: "Ho spettinato un po’ lo ’Schiaccianoci’" - Il coreografo, già direttore artistico di Aterballetto, domani a Modena. ilrestodelcarlino.it