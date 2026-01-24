belen rodriguez cambia casa e vende i suoi vestiti online a prezzi mai visti

Belen Rodriguez ha deciso di mettere in vendita alcuni dei suoi capi d'abbigliamento online, in occasione del suo recente trasloco. Questa iniziativa offre l’opportunità di acquistare vestiti appartenuti alla showgirl a prezzi competitivi. La vendita si svolge su piattaforme digitali, facilitando l’accesso a chi desidera investire in capi di moda di qualità, provenienti da una delle protagoniste dello spettacolo italiano.

Pronta al trasloco, Belen Rodriguez è decisamente indaffarata in questi giorni. Dopo appena un anno dall’ultimo cambio casa, la showgirl argentina ha deciso di dare una svolta alla sua vita. “Sto traslocando, ma ci sono”, ha dichiarato su Instagram. Dopo tanto tempo nel quartiere Moscova, ha scelto di spostarsi in una zona altrettanto prestigiosa: Brera. Beccata dai paparazzi mentre si trovava davanti al nuovo palazzo con il papà e i figli e alcune persone fidate, Belen Rodriguez ha iniziato a portare gli scatoloni. Dopo il suo arrivo nella nuova casa, è stata vista uscire con la piccola Luna Marí, per una passeggiata. 🔗 Leggi su Novella2000.it

