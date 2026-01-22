Belen Rodriguez cambia ancora casa a Milano | trasloco dopo un anno e nuova zona

Belen Rodriguez si trasferisce nuovamente a Milano, dopo un anno, scegliendo una nuova zona e un palazzo storico. Il trasloco rappresenta un momento di cambiamento personale, tra l'organizzazione degli scatoloni e il supporto della famiglia. La showgirl lascia Moscova per una nuova fase della sua vita, confermando la volontà di rinnovarsi e adattarsi alle nuove esigenze della quotidianità nella città.

“Sto traslocando ma ci sono”. Poche parole, affidate alle sue storie Instagram, sufficienti a confermare ciò che da giorni circolava. Belen Rodriguez ha cambiato di nuovo casa. A distanza di appena un anno dall’ultimo trasloco, la showgirl argentina ha deciso di voltare pagina anche sul piano abitativo, scegliendo una nuova residenza nel cuore più raffinato di Milano. Per anni Belen aveva scelto di vivere nella zona di Moscova, uno dei quartieri più centrali e ricercati del capoluogo lombardo. Oggi, però, la decisione è cambiata. La nuova casa si trova a Brera, altro indirizzo simbolo dell’eleganza milanese. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

