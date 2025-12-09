La Consar è padrona del campionato | Continuiamo a lavorare a testa bassa

La Consar si conferma leader nel campionato con sette vittorie consecutive e otto successi nelle prime nove giornate. Nonostante un’unica sconfitta, la squadra ha saputo mantenere alta la concentrazione, continuando a lavorare con determinazione e umiltà. Un inizio di stagione positivo che testimonia il forte stato di forma e la compattezza del team.

Sette vittorie di fila, otto successi nelle prime nove giornate. L’unico ko (3-2 a Macerata) ha comunque permesso di muovere la classifica. La Consar Ravenna è sempre più capolista (+2 su Prata, +5 su Aversa e +6 su Brescia) e sempre più padrona, per indiscussi ed indiscutibili meriti propri, conditi anche dagli scivoloni delle contendenti, alcune delle quali particolarmente attardate. Sono numeri, insomma, da grande squadra, non tutti peraltro pronosticati. "Siamo ovviamente consapevoli – ha commentato il centrale Filippo Bartolucci – che stiamo facendo bene e ne siamo felici, ma siamo anche consapevoli che il campionato è ancora molto lungo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net