Torino Baroni dopo la sconfitta con la Roma | Eravamo a corto di energie mi è piaciuta la reazione Ecco cosa mi aspetto dal mercato

Dopo la sconfitta contro la Roma, Marco Baroni ha commentato la prestazione del Torino, sottolineando la carenza di energie e apprezzando la reazione della squadra. Il tecnico ha anche condiviso le sue aspettative sul mercato, evidenziando le aree di miglioramento e le strategie per rafforzare la rosa. Le sue parole offrono uno sguardo chiaro sulla situazione attuale e sugli obiettivi futuri del club.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.